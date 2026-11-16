Рособрнадзор: экспериментальные задания ЕГЭ по физике и химии проверят в ноябре. Фото: Pogiba Alexandra/Global Look Press

Апробация перспективных моделей экспериментальных заданий ЕГЭ по физике и химии началась в ноябре 2026 года. Об этом сообщили в канале Рособрнадзора в «Максе».

Цель апробации - обновление контрольных измерительных материалов, чтобы сблизить школьное образование с реальными запросами ведущих российских вузов.

В ведомстве отметили, что участвовать в апробации будут 11-классники, которые изучают физику и химию углубленно, в 20 российских регионах.

Напомним, с 2026 года в России при поступлении на ряд специальностей обязательной стала сдача ЕГЭ по физике. Речь, в частности, идет о радиотехнике, конструировании и технологии электронных средств, электронике и наноэлектронике, приборостроении, оптотехнике и о многом другом.