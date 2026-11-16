Песков: ПВО России эффективна при массированных атаках ВСУ Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) работают весьма эффективно, хотя ни одна из подобных систем не может полностью защитить объекты при таких массированных атаках со стороны боевиков ВСУ. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, массированная была атака дронов. Действительно по-прежнему продолжают весьма эффективно работать наши средства ПВО", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что, к сожалению, ни одна система ПВО в мире не может на 100% застраховать различные объекты на фоне таких массированных ударов. И тем не менее эффективность защиты очень высокая, подчеркнул Песков.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что расчеты ПВО в целом действуют профессионально. Также глава государства указывал, что России необходимо усиливать ПВО для обеспечения безопасности.