Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Европа не проявляет стремления содействовать мирному урегулированию ситуации в Украине. Об этом говорится в сообщении от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы слышали заявления политиков Брюсселя, что будет сохраняться линия на усиление давления на Россию, с тем чтобы вынудить Россию пойти на мирный процесс. Такие формулировки свидетельствуют скорее о нежелании способствовать мирному процессу», — резюмировал представитель Кремля.

При этом Европа неоднократно говорила, что хочет присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако Москва дала понять, что действия Брюсселя не дают гарантий, что ЕС намерен идти к миру на Украине. Ведь там продолжают популяризировать политику русофобии и называют РФ агрессором.