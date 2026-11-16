Хуснуллин: После атаки ВСУ проводится оценка повреждений Крымского моста Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что ведется оценка повреждений Крымского моста после атаки украинских боевиков.

"Проводим оценку повреждений Крымского моста. В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления", - написал он на платформе "Макс".

Вице-премьер отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что боевики киевского режима атаковали Крымский мост. По его словам, движение транспорта по путепроводу ограничено. Он подчеркнул, что после этого в Керчи был развернут оперативный штаб. Для ликвидации последствий задействованы все службы, добавил Аксенов.

Напомним, ночью 16 ноября российские средства ПВО отразили самую массовую атаку украинских дронов за все время конфликта.