В салоне автомобиля обнаружили сумку, в которой находился паспорт гражданина Украины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Паспорт гражданина Украины и удостоверение местного МВД нашли в автомобиле Станислава Моисеева при задержании. Мужчина получил пожизненный срок по делу о создании наркошопа на платформе Hydra. Об этом пишет RT со ссылкой на изученные судебные документы.

«В салоне автомобиля, помимо прочего, обнаружили наплечную сумку, в которой находился паспорт гражданина Украины на имя Моисеева Станислава Игоревича... Из центральной консоли изъяли удостоверение МВС [Министерства внутренних дел] Украины на имя Моисеева Станислава», – говорится в материалах дела.

По данным бывшего начальника 3-го антинаркотического отдела следственного департамента МВД, полковника в отставке Сергея Пелиха, Моисеев работал на петербургского наркоторговца Александра Кузнецова. Последний, по словам экс-сотрудника МВД, участвовал в наркобизнесе и фактически был одним из создателей наркошопа. Адвокат Моисеева также подтвердил, что у его подзащитного было украинское гражданство.

Позднее Кузнецов покинул Россию, скрываясь от преследования по делу об организации наркотрафика, и получил на Украине статус беженца. Представители СБУ требовали у него миллион долларов за то, чтобы не выдавать его российской стороне.

Ранее в Совете безопасности РФ сообщали, что киевский режим распространяет наркотики среди жителей Донбасса.