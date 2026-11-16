Даже небольшим приматам нужны общение с сородичами. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Не каждый экзотический питомец подходит для жизни в обычной квартире. Обезьяны, крупные попугаи и некоторые другие необычные животные требуют особых условий, много внимания и серьезных затрат, предупредил доктор ветеринарных наук, профессор Андрей Руденко. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Это не питомец, которого можно воспитать по аналогии с кошкой или собакой. Обеспечить приматам полноценные условия в обычной квартире крайне трудно», – подчеркнул Руденко.

Даже небольшим приматам нужны общение с сородичами, пространство для движения и подходящая социальная среда. Человек не сможет полностью заменить им других животных. С возрастом поведение обезьян меняется, а ограничения активности могут вызывать у них стресс и агрессию.

Немало хлопот доставят и крупные попугаи – какаду, ара и жако. Они нуждаются в постоянном общении и занятиях, громко кричат и могут грызть мебель и другие предметы. Сложности могут возникнуть и с сахарными поссумами. Эти животные активны ночью, плохо переносят одиночное содержание и требуют особого рациона.

Ранее адвокат Андрей Сергеев рассказал, каких экзотических животных запрещено содержать дома. Он также предупредил, что нарушение правил содержания опасных питомцев может привести к судебному разбирательству.