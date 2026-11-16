МИД Франции: ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким Фото: пресс-служба Wildberries

Евросоюз (ЕС) ввел ограничительные меры против глава RWB, основательницы Wildberries и самой богатой женщины России Татьяны Ким. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Его выступление транслировала Еврокомиссия.

"Санкции против 145 лиц были приняты. Они, в частности, касаются главы основного сайта российской онлайн-торговли Wildberries", - сказал французский чиновник.

Как писал сайт KP.RU, 11 ноября постпреды стран ЕС утвердили очередной этап ограничений, расширяющий действующий антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции подпали 43 человека и около 100 юридических лиц.

Кроме того, подчеркивалось, что принятое решение не относится к разрабатываемому в настоящее время 22-му пакету санкций против России.