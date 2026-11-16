Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе Фото: REUTERS.

Первая встреча спецпредставителя грузинского премьера по отношениям с Россией Георгия Зурабашвили и замглавы МИД РФ Михаила Галузина пройдёт в скором времени. Об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Точное место встречи, по его словам, определят позже. Кобахидзе отметил, что о дате и месте переговоров власти сообщат дополнительно. Он также указал, что стороны обсудят всё, что предусмотрено данным форматом. Других подробностей он не привёл.

В конце октября Кобахидзе назначил Зурабашвили новым ответственным за контакты с Российской Федерацией. Он назвал мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие существующих торговых отношений, а также ведение постоянного диалога по гуманитарным вопросам одними из важнейших приоритетов страны.