В ЕК и Европарламенте проведут ролевые игры Фото: REUTERS.

Для европейских госслужащих организовали специальные учебные ролевые игры, направленные на противодействие шпионажу. Как пишет издание Politico.

«Чиновники как в Европейской комиссии, так и в Европейском парламенте проходят через ролевые упражнения, призванные показать, как легко секретная информация может попасть в чужие руки», — сообщили изданию три источника.

Практические занятия проходят в группах до пяти человек и длятся по 45 минут. В ходе одного из заданий чиновники должны примерить на себя роль шпионов и собрать информацию об условной цели в отдельном кабинете.

По данным журналистов, участники используют найденные в помещении зацепки для сбора деталей, позволяющих в итоге получить доступ к онлайн-профилям и конфиденциальным сведениям объекта. Задача другого упражнения заключается в поиске подозрительных предметов, которые потенциально могут применяться для скрытого наблюдения.

Отмечается, что сам учебный курс Еврокомиссии по цифровым услугам не является новым, но впервые о нем сообщили в СМИ. Наряду с ролевыми играми, для депутатов Европарламента и чиновников регулярно проводятся инструктажи по контрразведке с участием спецслужб, включая Бельгийскую службу госбезопасности.

Ранее сообщалось, что европейские страны объединяют усилия в создании совместной разведывательной структуры, аналога ЦРУ, в попытках отстраниться от США.