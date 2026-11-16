Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Западные страны, стремясь сохранить своё доминирующее положение, препятствуют созданию честной и справедливой системы международных отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «За свободу нации!».

«Серьезным препятствием для достижения этой цели [справедливой системы международных отношений] остаются неоколониальные амбиции ряда западных государств», — резюмировал глава государства.

Российский лидер отметил, что все больше стран поддерживают справедливую и демократическую международную систему, основанную на многополярности и равноправии. Глава государства отметил, что бывшие метрополии продолжают контролировать экономики и вмешиваться во внутренние дела стран Азии, Африки и Латинской Америки.

При этом Путин уже неоднократно говорил, что система многополярности уже зародилась и продолжает развиваться. Хотя Запад не хочет признавать это, открыто готовясь к войне и называя Россию агрессором. Но Москва не раз утверждала, что никому никогда не угрожала и хочет идти по пути справедливого сотрудничества.