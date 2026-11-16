МИД Франции: ЕС ввел санкции против 145 физических и юридических лиц Фото: REUTERS.

ЕС принял санкции против 145 физических и юридических лиц. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне глав МИД. Его выступление транслировала Еврокомиссия.

"Санкции против 145 лиц были приняты", - сказал он.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на диписточник отметил, что министры утвердили дополнительные рестрикции сразу по трем санкционным механизмам, общее число лиц и организаций внесенных в эти списки, составляет около 140.

Как писал сайт KР.RU, ранее Барро сообщил, что ЕС ввел санкции против главы RWB и основательницы Wildberries Татьяны Ким.

11 ноября постпреды стран ЕС утвердили очередной пакет ограничений, расширяющий действующий антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции подпали 43 человека и около 100 юридических лиц.