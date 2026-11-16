Фото: Министерство здравоохранения Смоленской области.

"За 8 лет в Центре появились на свет более 26 тысяч малышей. За этими цифрами – ежедневный труд медицинских работников, от профессионализма которых во многом зависят здоровье мамы и ребенка. Работа над улучшением демографической ситуации в регионе ведётся комплексно, в том числе в рамках национального проекта «Семья»", - отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В Перинатальном центре обеспечен полный цикл сопровождения: от подготовки к беременности и наблюдения за будущей мамой до родов и выхаживания малышей. С 2025 года в центре действует бесплатная подготовка к процедуре ЭКО. С пациентками работает команда профессионалов, что позволяет своевременно выявлять возможные риски и оказывать необходимую помощь.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых помогают малышам с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Современное оборудование и опыт медицинских работников позволяют оказывать помощь даже в самых сложных клинических ситуациях.

В центре внедряют современные методы диагностики. В частности, здесь проводится расширенный неонатальный скрининг, который охватывает 38 наследственных и врождённых заболеваний. Это позволяет выявлять патологии на ранних стадиях и своевременно начинать лечение.