Ямпольская: Стихотворение Пушкина «Зимний вечер» будет в школах в полном объеме Фото: Олег УКЛАДОВ.

Стихотворение Александра Пушкина «Зимний вечер» включат в единый государственный учебник по литературе для пятого класса в полном объеме, тогда как из программы третьего класса это произведение исключено. Об этом РИА Новости сообщила советник президента России, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

Поводом для разъяснений стали сообщения в ряде СМИ о том, что в учебнике по литературному чтению для третьего класса произведение представлено в сокращенном виде, без четверостишия, начинающегося со строки «Выпьем, добрая подружка».

«В едином государственном учебнике по литературе для пятого класса, он уже прошел вторую верстку, он уже близок к завершению, стихотворение "Зимний вечер" опубликовано полностью, без купюр», — сказала Ямпольская, выразив надежду, что в итоговом варианте ничего не изменится.

По словам советника главы государства, классика не может оказать негативного влияния на детей. «Просто всему свое время и каждому возрасту свое чтение», - отметила Ямпольская, уточнив, что в программе для третьего класса этого стихотворения нет, «ему там и не место».

Напомним, единые учебники по русскому языку и литературе введут в 2027 году.