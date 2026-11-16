RFI: Французские военные несколько месяцев тайно проводят операции на Украине Фото: EAST NEWS.

Военные Вооруженных сил (ВС) Франции на протяжении последних нескольких месяцев ведут операции на территории Украины. Об этом сообщила французская радиостанция RFI со ссылкой на собственные осведомленные источники.

По данным издания, французских специалистов направили на Украину для подготовки местных военных кадров и технического обслуживания переданного Парижем вооружения, в том числе самоходных артиллерийских установок Caesar и истребителей Mirage 2000.

Сформированная структура получила название «Воля», а руководство ею осуществляет французский генерал. Источники радиостанции утверждают, что группа является мобильной и включает небольшое число специалистов, привлекаемых для выполнения краткосрочных задач.

Отмечается, что переброска военных осуществлялась в режиме секретности под прикрытием уже известной официальной миссии Gerfaut, которая с февраля 2023 года базируется в Польше и занимается обучением украинских военнослужащих.

Чтобы скрыть реальное место назначения, командируемым бойцам предписывалось сообщать, что они направляются именно на польскую территорию. При этом, как подчеркивает RFI, парламент Франции не был проинформирован об отправке контингента, несмотря на конституционное требование доводить подобные сведения до депутатов и сенаторов.

Напомним, Москва неоднократно заявляла о недопустимости присутствия западных войск на украинской территории. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркивали, что размещение иностранных воинских подразделений, баз и иной военной инфраструктуры на Украине будет расцениваться Россией как прямое вмешательство, создающее угрозу национальной безопасности.