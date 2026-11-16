МИД: Россия и Индонезия могут ввести безвизовый режим до конца года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Москва и Джакарта прорабатывают соглашение о безвизовом режиме. Об этом журналистам на полях генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!» сообщил статс-секретарь — замглавы МИД России Евгений Иванов. По его словам, не исключено, что договорённость будет достигнута уже до конца текущего года.

Иванов подчеркнул, что переговорный процесс продолжается, и работа ведётся не только с Индонезией. Конкретные сроки он не привёл.

Ранее заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко сообщил, что Россия также ведёт переговоры о введении безвизового режима с Бахрейном и Кувейтом. По его словам, с четырьмя странами Персидского залива соглашения уже заключены: безвиз для владельцев общегражданских паспортов действует с Саудовской Аравией, Оманом, Катаром и ОАЭ. Дипломат выразил надежду, что Бахрейн и Кувейт последуют примеру своих региональных партнёров.