МИД России представит доклад о защите прав россиян за рубежом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В ближайшее время будет опубликован доклад о защите прав россиян за рубежом. Об этом в понедельник сообщил журналистам уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«В ближайшее время должен выйти очередной доклад министерства иностранных дел о защите прав человека наших российских граждан, соотечественников за рубежом», — сказал Лукьянцев.

При этом точной даты он не назвал. По его словам, Москва фиксирует рост обращений российских граждан о нарушении их прав в странах Евросоюза. Такие сигналы поступают как по линии загранучреждений, так и напрямую, уточнил дипломат.

Тема консульской защиты граждан РФ за рубежом регулярно поднимается в публичных выступлениях МИД. Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что российские дипломаты обязаны защищать права граждан РФ за рубежом независимо от обстоятельств, в которых те оказались.