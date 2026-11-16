Молодой футболист умер после удара мячом по голове во время матча в Аргентине Фото: Оксана ЗУЙКО.

В Аргентине во время футбольного матча молодой футболист получил сильный удар мячом по голове и потерял сознание. Несмотря на оперативное оказание медицинской помощи, он скончался в больнице. Об этом пишет издание Welt.

Подчеркивается, что футболист, Абель Нуньес, из клуба «Эсейса» (Буэнос-Айрес) скончался от травмы головы. Клуб назвал это «самой тяжелой новостью».

«С глубокой болью и неизмеримой скорбью мы прощаемся с молодым человеком, у которого вся жизнь была впереди, и который сегодня оставляет после себя пустоту, которую невозможно выразить словами», — пишет руководство футбольного клуба.

Ранее KP.RU рассказал о похожей истории. Стало известно о смерти молодого российского футболиста прямо во время матча. Инцидент произошел в Екатеринбурге. Близкие и тренер говорят, что спортсмен не жаловался на здоровье.