В течение суток после процедуры лучше отказаться от алкоголя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

После сдачи крови натощак важно не оставаться голодным и как можно скорее восполнить запас энергии. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, что лучше съесть и выпить после забора крови. Об этом пишет Lenta.ru.

«В первый час-два лучше сделать легкий прием пищи, например, каша, бутерброд с сыром, йогурт, омлет, суп. Углеводы плюс белок – оптимальное сочетание, чтобы восстановить уровень глюкозы и не чувствовать слабость», – сказал хирург.

Сразу после забора крови врач посоветовал съесть или выпить что-нибудь сладкое: например, шоколадку, банан или сок. Подойдет и вода с сахаром. Если в лаборатории предлагают чай с печеньем, отказываться не стоит. Особенно важно подкрепиться, если появились слабость или головокружение.

В течение суток после процедуры лучше отказаться от алкоголя, а также не курить натощак и сразу после сдачи крови. Если предстоят другие обследования, стоит избегать тяжелой и жирной пищи. После донорской сдачи крови рекомендации строже: нужно плотно поесть, выпивать 1,5-2 литра жидкости в сутки, не поднимать тяжести и отложить тренировки на день.

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