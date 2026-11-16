Географический диктант пройдет в Национальном центре «Россия» 22 ноября Фото: Архив "КП".

Ежегодная просветительская акция Русского географического общества (РГО) «Географический диктант» пройдет 22 ноября в двенадцатый раз, а ее главной площадкой станет Национальный центр «Россия». Там состоятся торжественная церемония открытия, награждение авторов лучших заданий и центральное написание теста, старт которому будет дан в 12:00 по московскому времени.

Участников мероприятия поприветствуют руководители РГО и почетные гости, а также члены экипажа МКС. В рамках открытия пройдет награждение победителей конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта». В 2026 году организаторы получили 1460 заявок из 12 стран, и эти вопросы составили 90% заданий. Награды вручат знатоки клуба «Что? Где? Когда?» Дарья Люблинская и Юрий Филиппов.

Перед диктантом представители журнала «Вокруг света», отмечающего 165-летие, проведут интеллектуальную разминку о природе и географии России с розыгрышем призов. На выполнение заданий участникам отведут 40 минут. Вопросы озвучат известные деятели культуры, журналисты и путешественники: Борис Крюк, Екатерина Гусева, Полина Агуреева, Георгий Черданцев, Андрей Понкратов, Майкл Филипп Батлер Гибсон и Адель Шайхитдинова.

Завершится программа выступлениями творческих коллективов. На сцену Национального центра «Россия» выйдут фольклорный ансамбль «Комонь» с фрагментом театрализованной постановки об истории Тувы «Вселенная кочевников» и башкирская этногруппа Ay Yola, чьи композиции входят в музыкальные чарты 60 стран мира.

Напомним, цель мероприятия состоит в повышении интереса к географии РФ среди населения и в популяризации географических знаний. Сайт KP.RU рассказывал, какие вопросы могут встретиться в Географическом диктанте 2026.