Путин поручил проработать поддержку семей с детьми в транспортной отрасли Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минтранса России Дмитрием Ядровым поручил кабмину поработать над поддержкой семей с детьми в транспортной отрасли.

"Вместе с правительством надо смотреть отдельно на вопросы помощи в вашей сфере, помощи семьям с детьми, конечно", - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что такие меры следует продумать просто по всей программе работы транспортной отрасли.

Как писал сайт KP.RU, также президент указывал, что и правительство, и коллегия субъектов федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми. Владимир Путин констатировал, что эту систему необходимо постоянно дополнять и донастраивать.

Ранее глава государства сообщил, что поддержка семей с детьми является приоритетом для России.