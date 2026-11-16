Фото: REUTERS.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минтранса России Дмитрием Ядровым поручил кабмину поработать над поддержкой семей с детьми в транспортной отрасли.
"Вместе с правительством надо смотреть отдельно на вопросы помощи в вашей сфере, помощи семьям с детьми, конечно", - сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что такие меры следует продумать просто по всей программе работы транспортной отрасли.
Как писал сайт KP.RU, также президент указывал, что и правительство, и коллегия субъектов федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми. Владимир Путин констатировал, что эту систему необходимо постоянно дополнять и донастраивать.
Ранее глава государства сообщил, что поддержка семей с детьми является приоритетом для России.