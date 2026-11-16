В МИД РФ высказались об отказе ФРГ и Италии поддержать резолюцию РФ по нацизму. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Отказ Германии, Японии и Италии поддержать резолюцию Российской Федерации по нацизму говорит о пересмотре ими обещаний при вступлении в ООН. Об этом заявил журналистам уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

По его словам, эти страны заверяли, что осознали историческую вину, а также ответственность за развязывание Второй мировой войны и многочисленные военные преступления и

"И тут они голосуют против осуждения нацизма. То есть, видимо, они решили пересмотреть все те обещания и заверения, которые давали при вступлении в организацию", - сказал Лукьянцев.

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский ранее заявил, что некоторые государства не устранили наследие нацизма и способствуют его возрождению.

Российский дипломат отметил, что в первую очередь это проявляется в борьбе с памятниками, поставленными в честь тех, кто защищал страны от нацизма.