Среди участников церемонии оказались как пары со стажем, так и молодожены, только начавшие совместную жизнь. Фото: Alex Ageev/Shutterstock/Fotodom

В Парагвае более 600 пар официально узаконили свои отношения в ходе масштабной бесплатной церемонии бракосочетания, организованной при поддержке государства. Как сообщает агентство EFE, торжественное мероприятие прошло на спортивной арене Национального секретариата спорта (SND Arena) и было призвано упростить процедуру легализации фактических семейных союзов.

Среди участников церемонии оказались как пары со стажем, так и молодожены, только начавшие совместную жизнь. Например, бухгалтер Артуро Корбалан и офисная сотрудница Летисия Альваренга решили официально оформить брак спустя 11 лет отношений, воспитывая общую дочь, которая наблюдала за происходящим с трибун и снимала родителей на камеру.

Глава управления записи актов гражданского состояния Максимилиано Айала и министр юстиции Родриго Никоя подчеркнули, что брак — это ответственный шаг, обеспечивающий правовую защиту и полноценную семью для детей. Впервые в стране применили цифровую регистрацию браков.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как 42 жениха приехали на массовую свадьбу с выдуманными женами в Индии. Мошенники обманули их под предлогом выдуманной свадьбы.