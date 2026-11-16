ЕС ввёл санкции против Московского НПЗ и «Газпром нефтехим Салавата» Фото: REUTERS.

Совет Евросоюза внёс в санкционный список ряд российских компаний, управляющих нефтеперерабатывающими заводами и выпускающих нефтепродукты. Соответствующее постановление опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза» в понедельник, 16 ноября. Регламент действует с момента публикации.

Под ограничения попали структуры «Газпром нефти», в ведении которых находятся Московский и Омский НПЗ, а также «Газпром нефтехим Салават». Также в перечень включены «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ), «ТАИФ-НК», Хабаровский и Саратовский НПЗ, «Орскнефтеоргсинтез», Ильский НПЗ и Новошахтинский завод нефтепродуктов.

16 ноября Евросоюз ввёл очередной пакет санкций в отношении России. Помимо вышеуказанных НПЗ, в санкционном перечне значатся оператор строящегося комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге — компания «Русхимальянс» — и один из её акционеров, «Русгаздобыча», а также платёжный сервис «Юмани».