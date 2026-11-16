Два человека ранены в результате атаки украинского дрона в Белгородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Украинские боевики при помощи беспилотника атаковали автомобиль "ГАЗель" в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

"В Белгороде беспилотник нанес удар по "Газели", - написал глава региона.

Шуваев уточнил, что один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, головы и ноги. Второй пострадавший имеет осколочное ранение голени. Бригада скорой помощи доставила их в областную клиническую больницу.

По его словам, областные власти окажут раненым всю необходимую медицинскую помощь. Также он добавил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили еще два автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, ранее Шуваев сообщил, что за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования 154 раза атаковали населенные пункты в 17 муниципалитетах Белгородской области. В результате ударов были ранены девять мирных жителей. Четверых госпитализировали в медучреждения.