Фон дер Ляйен: ЕС выделил Украине 1,7 млрд евро на закупку беспилотников и ПВО Фото: REUTERS.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после встречи с премьером Украины Сергеем Корецким, что Евросоюз (ЕС) выделил киевскому режиму 1,7 млрд евро на закупку беспилотников и средств противовоздушной обороны.

"Сегодня мы также выделили более 1,7 миллиарда евро на помощь Украине в закупке беспилотников, боеприпасов и систем ПВО", - написала еврочиновница в соцсети Х.

По ее словам, Европа продолжит поддерживать киевский режим и способствовать ее устойчивости перед участившихся российскими ударами на энергетическую, теплоэнергетическую, водопроводную и другую критически важную инфраструктуру.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена представить предложение выделить Украине кредит в размере 45 млрд евро под гарантии общего бюджета ЕС. Инициативу хотят довести до европейских представителей 18 ноября.