Президент России Владимир Путин Фото: Иван МАКЕЕВ.

На Северном морском пути в настоящий момент работают восемь отечественных атомных ледоколов. Об этом на встрече с министром транспорта Дмитрием Ядровым в понедельник сообщил президент России Владимир Путин.

«Сейчас восемь [атомных ледоколов - прим. ред.] работает у нас [на СМП - прим. ред.]», — сказал президент.

Глава государства поинтересовался ходом развития этого маршрута. Министр доложил Владимиру Путину, что у СМП большой потенциал. При этом он отметил, что требуется серьёзная работа по ледоколам и проводке судов.

На Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке глава государства также поднял тему круглогодичной навигации по СМП. В ходе пленарного заседания Путин заявил, что Россия ставит задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. По его словам, этот коридор призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок.