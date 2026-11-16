РСТ сообщил о запуске гастротуров из России в КНДР Фото: Иван МАКЕЕВ.

Организующий поездки в КНДР из Владивостока туроператор "Восток Интур" сообщил о запуске гастрономических туров в страну.

В сообщении отмечается, что первый гастрономический тур в Северную Корею из Владивостока уже состоялся, и туристы вернулись из Пхеньяна.

"В программе - рестораны, которые невозможно посетить в обычной поездке: они принимают только организованные гастрономические группы, а маршрут и меню согласовывает управление по туризму КНДР. На 2027 год туры планируются раз в месяц", - говорится в сообщении.

Туристы пробовали такие блюда как кимчи, лапша, а также десяток разнообразных блюд вроде синсолло из тридцати плюс ингредиентов. Кроме того, были черная икра и фуа-гра, а также устраивались гастрошоу. Сам тур длится четыре дня с вылетом из Владивостока, туристы также посещают главные достопримечательности Пхеньяна.

Ранее сайт KP.RU писал, что прямое автомобильное сообщение между Россией и Северной Кореей станет реальностью в ближайшее время. Движение откроют по мосту через реку Туманная, который соединит территории двух государств.