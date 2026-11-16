Правительство выделит еще свыше 3 млрд рублей на строительство Ил-114-300 Фото: ОАК

Кабмин направит дополнительно более 3 млрд рублей на завершение строительства первых серийных модернизированных российских лайнеров Ил-114-300. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Более 3 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на дофинансирование строительства первых серийных модернизированных пассажирских самолетов Ил-114-300", - говорится в публикации.

При этом отмечалось, что выделенные средства позволят завершить строительство трех таких лайнеров.

Как писал сайт KP.RU, 2 сентября замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков заявил, что первый серийный самолет Ил-114-300 планируется передать заказчику уже в этом году.

По его словам, эти три воздушные судна имеют высокую степень заводской готовности. График сдачи машин постепенно выходит на плановые показатели, а в перспективе предприятие должно выйти на производство крупной серии лайнеров.