Мишустин: Несырьевой неэнергетический экспорт РФ составляет почти 8 трлн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны составил около 8 трлн рублей. Об этом завил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на форуме "Сделано в России".

"Поставки несырьевых неэнергетических товаров в эти страны по итогам восьми месяцев постепенно приближаются к 8 трлн рублей", - сказал он.

По словам премьера, в целом завершается переориентация торговли на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, СНГ, объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества.

Мишустин подчеркнул, что усиливается взаимодействие России с государствами Азии, Латинской Америки и Африканским континентом.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минфин РФ сообщил, что ненефтегазовые доходы российского бюджета выросли до 17,5 трлн рублей в период с января по июль текущего года. В ведомстве отметили, что такие доходы бюджета страны увеличились за указанный период времени на 18,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.