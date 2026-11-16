Bild: Канцлер ФРГ Мерц перестал сам управлять самолетами Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц перестал самостоятельно управлять самолетами, а действие его лицензии частного пилота приостановлено. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

В публикации напомнили, что Мерц еще в 2009 году получил лицензию частного пилота и позже купил легкомоторный самолет Diamond DA62. В 2022 году немецкий канцлер прилетел на своем самолете на остров Зильт для участия в свадьбе бывшего политика Кристиана Линднера.

По данным издания, в эти выходные Мерц попал в объективы фотокамер, сидя в кабине легкомоторного самолета. Однако на этот раз чиновник был лишь пассажиром воздушного судна.

В материале отметили, что Мерц продал свой личный самолет и больше не садится на штурвал самостоятельно. По некоторым данным, глава немецкого кабмина перестал заниматься этим хобби из-за нехватки времени.

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