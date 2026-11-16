Кая Каллас Фото: REUTERS.

Глава Евродипломатии Кая Каллас рассказала, что недовольна якобы неправомерными требованиями России по украинскому конфликту. Об этом она рассказала на полях заседания Совета по иностранным делам ЕС. Она подчеркнула, что Россия дополнила свои условия безопасности, ранее изложенные в 2021 году.

"А сейчас она предъявляет те же самые требования — и еще добавляет к ним новые", — Каллас накинулась с новыми голословными обвинениями. А позже она резюмировала, что якобы Россия не готова завершать конфликт на Украине.

Но важно отметить, что именно Москва все время выступает с мирными инициативами. А Киев вместе с ЕС их отвергает. Также Европа старается сорвать мирные переговоры, убеждая Украину «сражаться до последнего украинца». ЕС затягивает конфликт, еще и продолжая поставлять Киеву оружие.