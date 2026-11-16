Для ухода за кожей врач посоветовал использовать мягкие очищающие средства. Фото: itakdalee / Shutterstock / Fotodom

Во время отопительного сезона воздух в квартирах становится суше, из-за чего могут появляться стянутость кожи, шелушение и дискомфорт в глазах. Врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов рассказал, как защитить кожу и слизистые в этот период. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Для начала стоит измерить влажность воздуха с помощью гигрометра. Если влажность воздуха действительно низкая, можно использовать увлажнитель, поддерживая комфортный уровень примерно в пределах 30-50%», – заявил эксперт.

Маматов предупредил, что слишком высокая влажность может привести к появлению плесени и размножению пылевых клещей. Это особенно опасно для людей с аллергией и заболеваниями дыхательных путей. Для ухода за кожей врач посоветовал использовать мягкие очищающие средства и увлажняющие кремы, а также не умываться слишком горячей водой.

При сухости глаз стоит чаще моргать и делать перерывы во время работы за компьютером. Увлажняющие капли можно применять после консультации с офтальмологом. Если появились боль, сильное покраснение или ухудшилось зрение, необходимо обратиться к врачу.

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