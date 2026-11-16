Программа разработки истребителя Tejas стала масштабным национальным проектом Индии. Фото: Министерство обороны Индии / wikimedia.org

ВВС Индии получат эскадрилью национальных легких боевых самолетов Tejas Mk-1А для замены истребителей МиГ-21 до 31 марта 2027 года. Об этом сообщил на конференции в Нью-Дели главнокомандующий ВВС страны маршал авиации Ашутхош Диксит.

"В самое ближайшее время мы получим Tejas Mk-1А. В течение этого финансового года у нас появится эскадрилья таких самолетов", - сказал военный.

Маршал напомнил, что программа разработки истребителя Tejas стала масштабным национальным проектом Индии. Он отметил, что ВВС страны вместе с государственной авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronotics Limited (HAL) определили четыре направления, по которым самолету требовалась доработка, работы завершены.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывший маршал ВВС Индии Сумит Мукерджи заявил, что российский МиГ-25Р - это самый потрясающий самолет, который ему только удалось встретить в своей жизни. По его словам, это превосходный летательный аппарат, отлично подходящий для своей задачи. Истребитель дает пилоту ощущение огромной силы, непобедимости и высшей уверенности в выполнении своей миссии.