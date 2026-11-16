Пять человек погибли и еще пять ранены в результате атак ВСУ на ЛНР Фото: Дмитрий Ахмадуллин.

Пять мирных жителей погибли и еще пять, включая троих детей, получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины на Луганскую Народную Республику в течение суток. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Тяжелые сутки для нашей республики: пять человек погибли. Еще пятеро ранены, среди них - трое детей», - написал он в мессенджере MAX.

Как заявил Пасечник, всего за сутки под огнем противника оказались девять муниципалитетов на территории ЛНР. ВСУ атаковали несколько гражданских автомобилей и дорожную технику во время проведения ремонтных работ. Также были нанесены удары по придомовым территориям и объекту энергетической инфраструктуры.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека пострадали в результате атаки ВСУ по Белгородской области. Киевский режим ударил беспилотником по газели, в которой находились люди.