Песков заявил, что атака ВСУ на Крымский мост не остановит переговоры с Киевом Фото: Юлия МАРКИНА.

Россия не прекратит переговоры с Украиной, несмотря на атаку украинских боевиков на Крымский мост. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается корреляции с мирным процессом, мы сами неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия", - отметил он, прокомментировав вопрос, как произошедшая массированная атака украинских дронов на Крымский мост и Москву соотносится с идущим мирным переговорным процессом.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в связи с этим специальная военная операция (СВО) продолжится, а переговорный трек - это то, что должно привести противоборствующие стороны к миру.

Как писал сайт KP.RU, также представитель Кремля указал, что российские средства ПВО работают весьма эффективно. По его словам, к сожалению, ни одна система ПВО в мире не может на 100% застраховать различные объекты на фоне таких массированных ударов. И тем не менее эффективность защиты очень высокая, подчеркнул Песков.