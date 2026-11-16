Папа Римский Лев XIV опубликовал фото с пилотом с шевроном российских войск Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В официальных социальных сетях Папы Римского Льва XIV появился снимок, сделанный во время его визита в Перу, на котором понтифик запечатлен в кабине вертолета рядом с пилотом, носящим шлем с российской символикой.

Как сообщает Baza, во время поездки по стране глава Католической церкви совершил перелет на вертолете Ми-17 российского производства, стоящем на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Перу. На опубликованной фотографии из кабины экипажа внимание пользователей привлек российский триколор и шеврон, размещенные на защитном шлеме одного из летчиков.

Выяснилось, что шлем с российской символикой принадлежит командиру экипажа — 45-летнему Джино Бургосу, при этом достоверных сведений о том, как именно он связан с Россией, не приводится. Известно, что пилот служит в рядах ВВС Перу на протяжении 27 лет и за это время принимал участие в операциях по борьбе с наркоторговлей, а также в спасательных миссиях при ликвидации последствий стихийных бедствий. Вторым пилотом во время перелета понтифика выступал офицер перуанских ВВС Хавьер Рохас, имеющий около 3 800 часов налета.

Напомним, в октябре этого года президент России Владимир Путин созвонился с Папой Римским Львом XIV, который выразил озабоченность гуманитарной ситуацией в Алешках Херсонской области и призвал к перемирию для доставки продовольствия, медикаментов и эвакуации гражданского населения.