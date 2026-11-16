Пасынок Олега Газманова сделал предложение модели Анастасии Альмяшевой Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Филипп Муравьёв (Газманов), которого Олег Газманов воспитывал как родного сына, готовится к свадебной церемонии. 28-летний пасынок певца сделал предложение своей возлюбленной Анастасии Альмяшевой, преподнеся ей изящное кольцо от Tiffany.

Филипп и Анастасия проводят отпуск за границей. В ходе этой поездки Анастасия получила предложение руки и сердца, о чем сообщила в своем блоге, опубликовав совместные фотографии с подписью «Yes!».

Филипп, напротив, предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. На данный момент известно, что Анастасия работает моделью, но история их знакомства остается в тайне. Также пока не сообщается точная дата свадьбы.

Филипп Муравьев родился в 1997 году в семье Марины Муравьевой и Вячеслава Мавроди. Когда ребенку было пять лет, его мать вышла замуж за Олега Газманова, который усыновил мальчика и дал свою фамилию. Позже у них родилась дочь Марианна. С детства Филипп увлекался спортом, рисованием, музыкой и модельным бизнесом. После обучения в Великобритании он начал карьеру в грузоперевозках. В 2024 году Филипп вернулся к фамилии Муравьев, сохранив теплые отношения с Газмановым.

Ранее KP.RU сообщил, что пасынок Газманова удивился, когда британские СМИ заявили, будто у него есть частный самолёт.