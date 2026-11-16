Насторожить должны слишком идеальная анкета, затянувшаяся переписка без встреч и постоянные просьбы о помощи. Фото: REUTERS.

Мошенники на сайтах знакомств притворяются идеальными партнерами, чтобы втереться в доверие и получить деньги. Психолог Сергей Ланг рассказал, как распознать афериста. Об этом пишет mk.ru.

«Всех таких мошенников объединяет общая цель: получить с вас деньги. Исходя из этого, их основная задача — создавать легенду, создавать вокруг себя некий вайб загадочности. Такой прием используют как мужчины, так и женщины. Они используют все средства, чтобы влюбить вас в себя», – напомнил психолог.

Одни аферисты прямо просят деньги на лечение или решение срочных проблем. Другие жалуются на тяжелую жизнь и ждут, пока собеседник сам предложит помощь. Например, могут попросить оплатить такси или купить новый телефон. При этом мошенники часто используют чужие фотографии и избегают личных встреч.

Насторожить должны слишком идеальная анкета, затянувшаяся переписка без встреч и постоянные просьбы о помощи. Ланг посоветовал не переводить деньги виртуальным знакомым и не делиться с ними личной информацией. Даже после встречи не стоит терять бдительность: важно убедиться, что человек действительно тот, за кого себя выдает.

Ранее эксперт Тимаев предупредил, что мошенники начали использовать популярность нейросетей для обмана пользователей, пишет Lenta.ru.