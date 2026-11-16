Россиянам объяснили, как пройти через кризис среднего возраста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Кризис среднего возраста может заставить человека задуматься о смене работы, разрыве отношений или переезде. В этот период многие пересматривают свои достижения и пытаются понять, чего хотят от жизни. Нейропсихолог Ренат Кошевой рассказал, как пережить этот этап без необдуманных решений. Об этом пишет mk.ru.

«Кризис – это не только конец, но и начало, это возможность построить новую жизнь на зрелых приоритетах, а не на чужих ожиданиях. Однако не спешите жечь мосты, чтобы в сиюминутном порыве не потерять истинные ценности», – посоветовал психолог.

По словам Кошевого, в среднем возрасте человек начинает острее ощущать, что время ограничено, и сравнивает свои ожидания с реальностью. Социальные сети могут усиливать переживания, заставляя сравнивать себя с чужими успехами.

Психолог посоветовал ориентироваться на собственные желания, а не на ожидания окружающих. Если хочется резко уволиться, переехать или разорвать отношения, лучше не торопиться и сначала разобраться в причинах такого решения. Важно принять прошлые упущенные возможности и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение сейчас.

Ранее психолог Бессонов перечислил основные причины кризиса среднего возраста, которые могут подтолкнуть человека к переосмыслению своей жизни.