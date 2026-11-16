В Нижегородской области продают старинный купеческий особняк за один рубль. Фото: Telegram-канал замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова

В Нижегородской области выставили на торги старинный купеческий особняк, который имеет 200-летнюю историю. При этом в начальной цене лота указан всего один рубль. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Речь идет о двухэтажном здании в Павлове, которые было заброшено более 40 лет назад. Особняк построили еще в конце XVIII века. Позднее в нем был открыт образцов промышленных изделий. Особняк также использовался как мужское училище, городская школа и отдел народного образования.

По словам Полякова, недвижимость можно выкупить и переоборудовать в часть музейно-туристической инфраструктуры города, либо использовать для общественных пространств.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии выставили на продажу исторический замок Шнадиц за один евро. Власти хотят привлечь инвесторов, которые отреставрируют строение за собственные деньги.