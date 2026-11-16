В Тюмени школьник выжил после падения в шахту лифта с 22 этажа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Тюмени школьник выжил после падения с 22 этажа в шахту лифта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее в СМИ появилась сведения, что несовершеннолетний пролетел 22 этажа в результате падения в шахту лифта.

Агентство уточнило, что после поступления вызова бригада скорой помощи незамедлительно выдвинулась на место инцидента. Врачи осмотрели и оказали помощь пострадавшему, затем его доставили в областную клиническую больницу №2.

"Пациент в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в профильное отделение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября в Москве мужчина рухнул с высоты жилого дома прямо на крышу магазина. ЧП произошло на улице Люблинская. После падения пострадавший находился в сознании. Врачи скорой подтвердили, что он был пьян.