Мотоциклист, признанный мертвым после ДТП, очнулся в морге в Нигерии Фото: Кадр видео.

В Нигерии мужчина, которого сочли погибшим после ужасной аварии на мотоцикле, очнулся в морге. Об этом сообщает издание Need To Know.

Инцидент произошел недалеко от Эврени, в штате Дельта. Человек попал в ДТП, управляя мотоциклом, после чего его доставили в морг. Однако спустя несколько часов мужчина пришел в сознание. На опубликованных кадрах видно, как мужчина стоит, а его лицо и тело покрыты белым порошком.

Как отметило издание, первым делом после пробуждения он попросил сигарету и зажигалку. После того, как он очнулся, мужчине сообщили, что ему необходимо пройти медицинское обследование. На данный момент обстоятельства, при которых его объявили погибшим, остаются неясными.

Личность и состояние здоровья нигерийца пока не подтверждены, а местные власти всё еще не выступили с официальным заявлением.

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