Руденко: Рано говорить о встречах Путина с лидерами недружественных стран в КНР Фото: REUTERS.

В настоящее время рано говорить о встречах президента РФ Владимира Путина с представителями недружественных стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Пока еще предварительно говорить. Там будут представители многих стран", - сказал замминистра.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что страны-члены АТЭС запрашивают встречи на высшем уровне с российским лидером на полях предстоящего саммита в Китае. С такими просьбами обращаются страны АСЕАН, отметил дипломат.

Напомним, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоятся в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Участие в мероприятии примет российский президент.