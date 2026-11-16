На Кипре у монастыря нашли россиянина с ножевыми ранениями Фото: REUTERS.

Недалеко от Киккского монастыря на Кипре обнаружили россиянина с серьёзными ножевыми ранениями. Об этом сообщает газета «Филелефтерос».

«Рядом с Киккским монастырем бригада скорой помощи около 9 утра (08:00 мск) в понедельник обнаружила тяжело раненого мужчину российского происхождения», — отмечается в материале.

Мужчину с ножевыми ранениями в живот и шею доставили в больницу Никосии, где ему провели операцию. Полиция проводит следственные мероприятия по факту случившегося. Также правоохранительным органам придется установить место жительства пострадавшего. Сейчас единственная зацепка — это запись с камеры видеонаблюдения.

Ранее KP.RU рассказал, что в Турции обнаружили тело россиянина без признаков жизни. Инцидент произошел в августе 2025 года. Полиция нашла гражданина России в квартире. За несколько дней до смерти мужчина обращался в больницу.