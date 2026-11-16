В Бразилии самолет оторвал крышу машины, четыре человека чудом выжили. Фото: Wallace Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Бразилии недалеко от города Гояния небольшой сельскохозяйственный самолет сорвал крышу автомобиля, пытаясь совершить посадку. Об этом сообщает издание The Sun.

«Сельскохозяйственный самолет готовился к дозаправке, когда врезался в автомобиль Ford Ka, в котором находились пять человек, на сельской дороге в Бразилии», - говорится в материале.

Уточняется, что трое пассажиров авто, среди которых был восьмилетний ребенок, получили ранения. Еще один человек скончался позднее из-за полученных травм.

Вся крыша и большая часть задней части машины были полностью оторваны. Фото: Jam Press/Военняа полиция Гои

Из-за сильного удара вся крыша и большая часть задней части машины были полностью оторваны. Пилот также попытался резко взлететь вверх, чтобы избежать столкновения, одна не смог этого сделать. Он совершил аварийную посадку недалеко от места ЧП. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что самолет авиакомпании AH Airways, выполнявший рейс из национального парка Серенгети на Занзибар, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Килиманджаро. Причиной ЧП стало столкновение с зеброй на взлетной полосе.