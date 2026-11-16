Оптимальная температура для растения – около 15-18 градусов. Фото: ayiezm / Shutterstock / Fotodom

Кислица с фиолетовыми листьями, похожими на бабочек, стала популярным новогодним подарком. Ее называют «клевером счастья» и считают символом удачи. Однако после цветения растение может сбросить листья. Агроном Дмитрий Маслов рассказал, как ухаживать за цветком. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Кислица не предрасположена к выращиванию в домашних условиях. Буквально через месяц после начала вегетации у них начинается процесс отмирания. То есть надо относиться к нему как к растению, которое имеет короткий цикл декоративности», – пояснил Маслов.

По словам агронома, пожелтение и сброс листьев после цветения – естественный процесс. Кислица переходит в состояние покоя, а под землей остаются живые клубеньки с запасом влаги и питательных веществ. Если листья начали желтеть, полив лучше прекратить, чтобы не допустить развития грибков и бактерий.

На время покоя горшок стоит перенести в прохладное место и не подкармливать растение. Маслов также посоветовал держать кислицу подальше от батарей. Оптимальная температура для нее – около 15-18 градусов. Так растение дольше сохраняет декоративность.

Ранее агроном Светлана Михайлова поделилась отзывом об уходе за комнатной кислицей. Это непростое растение в содержании.