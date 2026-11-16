ЦБ: Внешний долг РФ увеличился на 9 млрд долларов с начала 2026 года Фото: REUTERS.

Внешний долг России на 1 октября текущего года составил 315,8 млрд долларов. Соответствующую информацию опубликовал Центральный банк РФ.

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2026 года составил 315,8 млрд долларов США, увеличившись с начала 2026 года на 9 млрд долларов США, или на 2,9%", - говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что основным фактором стал рост внешних обязательств прочих секторов и банковской системы страны.

Как писал сайт KP.RU, 25 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что государственный долг России значительно уступает показателям многих европейских стран. Глава государства отметил, что внешний долг страны - 2,6% ВВП, а общий государственный - 17,5%. Для сравнения: в Италии долг почти 140%, во Франции - 5,1%, в Бельгии - 5,2%.