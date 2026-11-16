Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Над главарем киевского режима Владимиром Зеленским смеется даже его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Она подчеркнула, что нелегитимный президент Украины практически не бывает в своей стране.

«Судя по тому, как часто Зеленский выезжает за границу, я провела на Украине больше времени... (с 2022 года — прим. ред.), чем он», — резюмировала Мендель в своем аккаунте соцсети X.

Напомним, депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что с 2022 года Зеленский провел за пределами Украины более двух лет и посещает Киев только в качестве гостя. К такому же мнению приходят и многие другие депутаты Верховной Рады. По их словам, Зеленский опасается гнева граждан Украины, которые остаются без света и тепла долгое время на фоне бездействия властей.

Ранее KP.RU рассказал, что Зеленский ездит по Европе ради себя, своей безбедной жизни. Проблемы простых украинцев главаря киевского режима вряд ли интересуют.