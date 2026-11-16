СК: Суд дал три года работ командиру рухнувшего в Афганистане самолета Falcon Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд назначил принудительные работы командиру экипажа самолета Falcon с российскими гражданами на борту, потерпевшего крушение в январе 2024 года в Афганистане, тогда погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления (МСУТ) СК РФ.

В ведомстве отметили, что собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру воздушного судна - самолета Falcon 10.

"Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупного ущерба и смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что пилоту суд назначил ему наказание в виде 3 лет принудительных работ с лишением права управлять воздушными судами сроком на два года.

Как писал сайт KP.RU, во время авиакатастрофы санитарного рейса погибла семейная пара Евсюковых. Выжили четверо – оба пилота 41-летний Дмитрий Беляков и 42-летний Аркадий Грачев, а также медики Игорь Сыворткин и Павел Попов.

По одной из версий, у пилотов судна не было разрешения на проведение санитарных и коммерческих рейсов (летчики должны были вывезти заболевшую в Таиланде россиянку Евсюкову).