ФСБ задержала причастную к подрыву машины Заворотного в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

ФСБ РФ сообщила о задержании молодой женщины, которая причастна к подрыву автомобиля бывшего помощника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергея Заворотного в Москве.

"Задержана гражданка Российской Федерации 2005 г. р., причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля, независимого журналиста Заворотного Сергея 1954 г. р. по заданию украинских спецслужб", - сообщили в ведомстве.

Покушение на убийство Сергея Заворотного: следователи задержали подозреваемую Силовики установили и задержали подозреваемую в покушении на убийство Сергея Заворотного в Москве. Девушка попала под влияние мошенников, она установила взрывное устройство под днищем автомобиля бывшего собкора «Комсомольской правды» в Латинской Америке и бывшего пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова

В ФСБ уточнили, что подозреваемая оказалась жертвой мошенников.

Как писал сайт KP.RU, в Москве 13 ноября взорвался автомобиль, который принадлежал Заворотному. Инцидент произошел на Кировоградской улице.

По имевшейся на тот момент информации, все произошло прямо во время движения. Ударом выбило двери с левой стороны, после чего машину вынесло на встречную полосу. Заворотный получил тяжелые травмы, в том числе лишился левой руки. Следственный комитет возбудил уголовное дело.